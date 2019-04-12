تحذيرات سفر

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

نصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بعدم السفر إلى السودان في حال عدم وجود سبب ملح. وقالت الخارجية الألمانية، أمس، إن المظاهرات متواصلة في السودان و«إنه ليس من المستبعد أن تندلع أعمال شغب عنيفة داخل العاصمة الخرطوم»، مشيرة بالقول «إن تطورات الوضع هناك غير واضحة». ونصحت الخارجية المسافرين بالبقاء في أماكن آمنة ما أمكن.

كما حضت السفارة الأمريكية في الخرطوم رعاياها على توخي الحذر «لأن احتشاد المظاهرات يمكن أن يتفاقم»، وفقاً لما جاء في بيان لها. وأضاف البيان أن السفارة أغلقت أمس وأن جميع الموظفين بها نقلوا إلى مكان آمن.