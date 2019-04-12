الناقلات الوطنية تُعلّق رحلاتها إلى السودان

المصدر: دبي - البيان

قررت الناقلات الوطنية في دولة الإمارات تعليق رحلاتها إلى السودان، بسبب التطورات السياسية التي تشهدها البلاد هناك. وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «بسبب إغلاق المجال الجوي السوداني، تم إعادة رحلة طيران الإمارات رقم EK 733 التي غادرت الخرطوم في 11 أبريل، وتم إلغاء الرحلة EK 734 في 11 أبريل من الخرطوم إلى دبي»، داعياً المسافرين إلى الاطلاع على أحدث جداول الرحلات على موقع الشركة.

وطالب المتحدث باسم الشركة المسافرين المتضررين بالاتصال بوكيل الحجز أو حجز طيران الإمارات لإعادة حجز رحلاتهم أو القيام بترتيبات سفر بديلة، معرباً عن أسفه عن أي إزعاج ومؤكداً أن سلامة المسافرين والطاقم تعتبر في غاية الأهمية ولن يتم المساس بها. وقال إننا نواصل مراقبة الموقف عن كثب وسنقوم بتحديث عملائنا مع تطور الوضع.

كذلك، قال متحدث باسم «فلاي دبي» إنه بسبب إغلاق المجال الجوي السوداني، تم إلغاء رحلات «فلاي دبي» إلى الخرطوم وبور سودان. وطالبت الشركة المسافرين الذين قاموا بحجز رحلاتهم من وإلى السودان بالاتصال بوكيل السفر أو مركز خدمة العملاء في فلاي دبي على لإعادة الحجز على رحلة لاحقة أو استرداد قيمة التذكرة.

أيضا قال متحدث باسم «طيران الاتحاد» إن الرحلة رقم EY632 التي كانت متجهة من أبوظبي إلى الخرطوم يوم 11 أبريل، عادت إلى أبوظبي بسبب إغلاق المجال الجوي السوداني، وتم توفير الإقامة الفندقية والطعام والمرطبات للضيوف. وأضافت الشركة: «نواصل متابعة الموقف ونعتذر عن الإزعاج الذي ترتب على ذلك ونؤكد أن سلامة ضيوفنا وطاقمنا تمثل الأولوية القصوى بالنسبة لنا».