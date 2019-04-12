بغداد توافق على استعادة 31 ألف عراقي من مخيمات سوريا

المصدر: القامشلي - أ.ف.ب

أعلن مسؤولون إغاثيون في شرق سوريا أمس، التوصّل إلى اتفاق مع بغداد لإعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات شمال شرق سوريا، إلى بلدهم، في وقت قال مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس، إنهم سينقلون إلى مخيم خاص، وبينهم عدد من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد المسؤول عن مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا محمود كرو: «زار وفد من مجلس الوزراء العراقي الإدارة الذاتية لبحث عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، ويقدر عددهم بنحو 31 ألفاً، وتم الاتفاق على عودتهم».وأوضح: «فتحنا باب التسجيل.. وتم حتى الآن تسجيل أسماء أربعة آلاف شخص»، مضيفاً: «ننتظر أن تفتح الحكومة العراقية الحدود لنبدأ بتسيير الرحلات إلى العراق».ولا يشمل هذا العدد المقاتلين العراقيين في صفوف تنظيم داعش الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في الجيب الأخير للتنظيم.