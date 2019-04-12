البحسني: انعقاد «النواب» حدث وطني

المصدر: سيئون - سبأنت

أكد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني، الأهمية السياسية والمعنوية الكبيرة لانعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب في حضرموت، وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية للإسهام الفاعل في تأمين الظروف الملائمة لانعقاد المجلس.

وقال المحافظ البحسني، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة سيئون، إن أهمية هذا الحدث أزعجت ميليشيا الانقلاب الحوثية التي عمدت إلى إطلاق طائرتين مسيّرتين معاديتين أمس، وتم التصدي لهما وإسقاطهما من قِبل قوات الدفاع الجوي بنجاح، وتم تحديد مسارهما ومركز انطلاقهما ونوعية صناعتهما.

وأضاف: «أن قرار انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب بحضرموت يمثّل حدثاً وطنياً كبيراً ومهماً تتشرّف حضرموت باحتضانه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة إدارياً وأمنياً لإنجاحه»، مطمئناً الجميع بأن الوضع مستقر، وأنه تم استكمال الترتيبات واتخاذ الإجراءات لاستقبال المشاركين في دورة مجلس النواب.