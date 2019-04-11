"حبوبتي كنداكة".. أيقونة احتجاجات السودان

المصدر: البيان الالكتروني

اعتلت امرأة سودانية في مطلع الأسبوع الجاري سقف سيارة في الخرطوم وألقت من "منبرها" شعرا وغناء وسط حشود متحمسة. وتحولت المرأة التي تدعى آلاء صلاح، بحسب "فرانس 24"، إلى أيقونة الاحتجاجات في البلاد، وتقاسم العديد عبر العالم الفيديو الذي يظهرها وهي تطلق الهتافات التي يرددها المتظاهرون وراءها.

وانتشرت بكثافة عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة الأخيرة فيديوهات وصور لامرأة سودانية تحولت إلى أيقونة بعدما ظهرت، بثوبها الأبيض وقرطها الذهبي، وهي تطلق الهتافات وسط المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وقالت آلاء صلاح إن النساء يشكلن حجر الأساس في الانتفاضة، التي انطلقت قبل ستة أسابيع. وأظهرت التسجيلات المرأة التي لقبت بـ "الملكة النوبية" وهي تقف على سيارة تردد الشعر محاطة بالمتظاهرين الذين نادوا معها "ثورة".

وأكدت آلاء صلاح لوكالة الأنباء الفرنسية "المرأة السودانية دوما هي فاعلة في المجتمع السوداني وتهتم بقضاياه وتطالب بحق شعبها وحقوقها كامرأة". وتابعت أن هذا "جزء من تاريخنا. في مملكة مروي القديمة كانت السيدات ملكات ويطلق عليهن اسم –كنداكة- وهو ما يستخدم الآن للنساء في هذا الحراك".

لقبت آلاء صلاح بدورها "كنداكة" على الشبكة العنكبوتية، وكانت الأبيات التي هتفت بها تقول "نحن سقينا النيل، بدمنا الفاير.. حبوبتي (أي جدتي) كنداكة"؛ أي الملكة النوبية. كما لقبت أحيانا بـ"تمثال الحرية" السودانية، وقد خطفت الأنظار بوقفتها الأيقونية على ظهر سيارة، ملتحفة ثوبا أبيض طويلا تظهر خصلة شعرها الأسود وهي تغني وتحفز الحشود. وعكس قرطاها الهبيان أضواء كاميرات الهواتف النقالة المحيطة بها، وألهمت أيضا العديد من الفنانين التشكيليين لا سيما في العالم العربي.

"أنا فخورة بالمشاركة في المطالبة بحقوق شعبنا في الصحة والتعليم والحياة الكريمة"، هذا ما قالته صلاح، وهي طالبة في الهندسة المعمارية في "جامعة السودان العالمية.

وشكرت الجميع على حسابها في موقع "تويتر"، "من أعماق قلبها"، موضحة في تغريدة الأربعاء "أردت الصعود إلى ظهر السيارة ومخاطبة الناس (...) والتحدث ضد العنصرية والقبلية بجميع أشكالها والتي تؤثر على الجميع في كافة مناحي الحياة".

وتابعت "أردت التحدث نيابة عن الشباب وأن أخرج إلى العلن للقول إن السودان للجميع".

وأكدت آلاء صلاح أنها تشارك في التظاهرات منذ أن بدأت في 19 ديسمبر ردا على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.

وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى حركة احتجاجية في كافة أنحاء البلاد.