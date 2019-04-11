مصر تعلن مقتل 17 إرهابياً

المصدر: وكالات

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس إن قوات الأمن قتلت 17 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمتين إحداهما في محافظة شمال سيناء والأخرى في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة شمالا.

وقالت الوزارة في بيان صدر صباح اليوم إن قوات الأمن قتلت 11 من عناصر خلية إرهابية بالعريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة لمبنى يختبئون به.

وأضافت أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة أفادت أن المجموعة كانت تستعد لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.

وأشارت إلى أنه عثر مع عناصرها على أسلحة نارية ومتفجرات.