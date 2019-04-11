الجيش السوداني يعلن فرض حظر التجول

المصدر: وكالات

أعلن الجيش السوداني فرض حظر التجول في البلاد بعد ساعات من عزل الرئيس عمر حسن البشير اليوم الخميس .

وذكر التلفزيون السوداني الرسمي أن القوات المسلحة تطالب المواطنين الالتزام بحظر التجوال حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

وقال التلفزيون مخاطبا المواطنين السودانيين "تلفت القوات المسلحة انتباهكم بأن حظر التجوال يبدأ اليوم في تمام العاشرة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) وحتى الرابعة صباحا.

وعلى المواطنين التزام ذلك للمحافظة على سلامتهم، ونظرا لمخاوف قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجوال المعلن في التوقيتات المعلنة من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا تلفت القوات المسلحة نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجبها في حفظ الأمن والسلامة العامة وأرواح وممتلكات المواطنين".