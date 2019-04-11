من هو وزير الدفاع السوداني الذي أعلن عزل البشير؟

المصدر: وكالات

أعلن وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، الخميس، في بيان رسمي اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وقرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.

من هو الفريق أول عوض بن عوف؟

عوض بن عوف ولد بأوائل الخمسينيات بإحدى قرى شمال السودان، والتحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكري بمصر.

عمل بن عوف مديرا للاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي، وأيضاً عمل نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة.

تقاعد عام 2010، وعين سفيرا في وزارة الخارجية، ثم قنصلا عاما للسودان في القاهرة ثم سفيرا للخرطوم لدى سلطنة عمان.

وفي عام 2015، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما بتعيينه وزيرا الدفاع .

وشهد عهد بن عوف طفرات نوعية في سلاح المدفعية الميدانية والصاروخية.

وفي خطاب اليوم الخميس، أعلن بن عوف ترؤسه مجلسا عسكريا يدير المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة عامين، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.