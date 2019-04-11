تجمع المهنيين السودانيين: نرفض بيان القوات المسلحة

المصدر: البيان الالكتروني

قال مصدر كبير في تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد حكم عمر البشير، إن التجمع رفض اليوم الخميس بيانا تلاه وزير الدفاع معلنا فيه عن فترة انتقالية مدتها عامان بقيادة مجلس عسكري.

وذكر المصدر أن التجمع دعا المحتجين أيضا لمواصلة اعتصام بدأ يوم السبت خارج وزارة الدفاع.

وأضاف "ندعو الثوار لمواصلة الاعتصام... بيان بن عوف استنساخ جديد لنظام الإنقاذ...نرفض البيان بصورة كاملة".

وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف،أعلن اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وقرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال اعتبارا من 10 مساء لمدة 3أشهر، مع إغلاق أجواء لمدة 24 ساعة.

وقرر حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية.

وأكد تأمين المؤسسات الحيوية والمرافق الحيوية والخدمات بكل أنواعها.

وقال إن اللجنة الأمنية العليا التي تدير الأزمة تتابع منذ فترة ما يجري من سوء إدارة وفساد.

وذكر أن الجيش يتابع منذ فترة انتشار الفساد وانعدم الأمل في تساوي الفرص بين أبناء الشعب الواحد.

واشار إلى أن الشباب خرج في تظاهرات سلمية منذ 19 ديسمبر وحتى الآن، في حين واصل النظام إصراره على المعالجة الأمنية.

وأكد اعتذار اللجنة الأمنية على سقوط الضحايا، مشددا على إدارة الأزمة بكل كفاءة ومهنية.

وقال: " لقد تابعتم المظاهرات قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وتمسك النظام بالمعالجة الأمنية التي كانت تنذر