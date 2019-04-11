اعتقال 19 فلسطينيا واقتحام الأقصى وإطلاق نار على صيادي غزة

المصدر: وام

وذكرت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 19 مواطنا من الضفة الغربية وتم نقل المعتقلين للتحقيق.

من جهتة أخرى اقتحم اوري ارئيل وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد الأقصى المبارك.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية الفلسطينية إن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال برفقة مجموعة من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وسط حراسة شرطية مشددة.

من ناحية أخرى أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر السوادنية شمال مدينة غزة.

ولاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين وأطلقت النار عليها أثناء عملهم في عرض البحر في بحر السوادنية بالرغم من وجودهم بالمنطقة المسموح الصيد بها، ما اضطرهم لمغادرة البحر نحو الشاطىء خشية على حياتهم.