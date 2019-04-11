مصادر: الجيش السوداني يعمم خطابا لوحداته ويؤكد استلام السلطة

المصدر: وكالات

أفادت مصادر سودانية بأن الجيش أصدر تعميما لكافة وحداته أكد فيه استلام السلطة والشروع في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

وكان منظمو التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير قد طالبوا أهالي الخرطوم الخميس بالتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجيش سيصدر "بيانا هاما".

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان "نناشد كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات، ونرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم".

وعلى الفور، شوهد العديد من المعتصمين يتجهون الى مكان الاعتصام، وهم يرفعون شارات النصر، بينما كان البعض يهتف "سقطت، سقطت".