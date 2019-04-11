مصادر سودانية لا تستبعد تنحي البشير ومجلس عسكري انتقالي سيتولى السلطة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مصادر سودانية، الخميس، إنها لا تستبعد تنحي الرئيس عمر البشير، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة أنها ستبث "بيانا هاما" للشعب السوداني.

ومع ترقب البيان "الهام" الذي سيصدره الجيش السوداني، ناشد تجمع نقابي السودانيين الالتحاق بالمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم، صباح الخميس.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، صباح الأربعاء، أن القوات المسلحة السودانية ستُصدر "بياناً هامّاً في وقت مبكر، عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان.

وأفاد شهود بأن سيارات عسكرية طوقت مبنى الإذاعة والتلفزيون التي بدأت ببث أناشيد وطنية، بانتظار البيان الذي يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر بحركة اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.

ووفقاً لمصادر سكاي نيوز عربية، تم اعتقال الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني السابق، وعلي عثمان محمد طه النائب الأول السابق للرئيس البشير.

كما أعلنت مصادر سودانية عن إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية. وأكدت أن مجلس عسكري انتقالي سيتولى السلطة في البلد.