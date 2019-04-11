تحسّب ألماني لموجات نزوح من ليبيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذر سياسيون في الائتلاف الحكومي الألماني من أن تصعيد الصراع الليبي قد يتسبب في موجات نزوح. وقال بوركهارد ليشكا، خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الداخلية: «أثبتت التجربة أن العمليات الحربية التي تقع على أعتاب أوروبا يمكن أن تتسبب في موجات نزوح واسعة إلى أوروبا».أضاف ليشكا في تصريح لصحيفة «راينيشه بوست» أمس: «لذلك لا بد أن تهتم أوروبا كثيراً بالتوسط بين الأطراف المتحاربة لمنع التصعيد».

وفي السياق نفسه قال يورجين هارت، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، في الشؤون الخارجية، إن ليبيا تلعب كدولة عبور إلى أوروبا دوراً مهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفاً: «من الممكن في أسوأ الأحوال أن يصل الأمر إلى كارثة إنسانية وحركات نزوح كبيرة».