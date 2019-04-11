محاولة إنقاذ مهاجرين قُرب حدود تونس

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

أفاد الناطق باسم أركان البحرية الليبية عميد بحّار أيوب قاسم بتلقيهم أمس بلاغاً حول قارب مهاجرين غير شرعيين يحتاج للمساعدة في مياه البحث والإنقاذ الليبية قبالة مصنع «أبو كمّاش» للصناعات البتروكيميائية في أقصى الغرب الليبي بالقرب من الحدود مع تونس.

وقال قاسم: «يبدو أن محرك القارب سقط في الماء، تاركاً المهاجرين في عرض البحر». وأكد توجه حرس السواحل الليبي إلى المكان لإنقاذ المهاجرين على متن القارب، نافياً علم البحرية بأعداد أو جنسيات المهاجرين.

وتعتبر السواحل الليبية «وخاصة الغربية منها» أحد المقاصد الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه للشواطئ الأوروبية بشكل غير قانوني، وساعد على ذلك حالة الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في2011.