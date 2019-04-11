إضراب عام للنقل والوقود في تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عاماً مزدوجاً يشمل قطاع نقل المحروقات والعاملين بمحطات الوقود على خلفية مطالب مالية واجتماعية.

ويأتي الإضراب المعلن من قبل نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، يومي 12 و13 من الشهر الجاري لمطالبة العاملين بالقطاع بتصنيف مهنة نقل المحروقات ضمن نقل المواد الخطرة، ما يترتب عنه امتيازات اجتماعية، بجانب المطالبة بتطبيق اتفاق سابق بزيادة الأجور. كما قررت نقابة المهن والخدمات التابعة للاتحاد إعلان إضراب عام غداً الجمعة، بعد فشل مفاوضات مع وكلاء وأصحاب محطات بيع الوقود حول الزيادة في أجور العاملين.

تأتي هذه التحركات بعد احتجاجات واسعة واجهتها الحكومة من قبل مهنيي قطاع النقل الخاص بسبب زيادات أقرتها في أسعار المحروقات.