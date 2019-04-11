المغرب يفكك خلية «داعشية»

المصدر: الرباط-وكالات

أعلنت الشرطة المغربية،أمس، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، قائلة إن المتشددين كانوا ينشطون في مدينة تازة، شمال شرقي البلاد.

وذكر بيان للشرطة، أن الخلية الإرهابية تضم أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة، وأوضحت أن زعيمهم مقاتل سابق في سوريا والعراق.

وأورد البيان أن المعلومات الأولية تفيد بأن زعيم هذه الخلية الإرهابية كان يقوم بالاستقطاب، وحاول أن يستغل خبراته القتالية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ،وقالت الشرطة إنها تعمق البحث مع الموقوفين وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات المغربية متشددين تورطوا في ذبح سائحتين بعدما أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش في مقطع فيديو.