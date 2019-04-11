فقدان 9 شبان مهاجرين من قطاع غزة

المصدر: غزة-وكالات

فقد آثار عدد من الشبان المهاجرين من قطاع غزة، أمس، خلال توجههم لتركيا عبر البحر.

وبحسب مصادر مختلفة فإن الحديث يدور عن 9 شبان على الأقل مشيرةً إلى أن هناك جهودًا تبذل لتحديد مكان فقدانهم في عرض البحر.

وتوفي العديد من المهاجرين من قطاع غزة قبالة سواحل تركيا وغيرها من الدول الأوروبية لدى محاولتهم الهجرة لتلك البلدان. وتزايد عدد الشباب في قطاع غزة الذين اختاروا الهجرة غير الشرعية تجاه دول أوروبية، بحثًا عن فرص عمل وحياة كريمة. ودفع تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة، والتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، والآثار التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية، العديد من الشباب لتحمل مخاطر ركوب البحر والتوجه نحو مجهول أوروبا.