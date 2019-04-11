المصدر: بيت لحم- وكالات

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اقتحمت قوات الاحتلال، أمس بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، في أعقاب إصابة مستوطن ألقيت على سيارته مطرقة.

وأفاد شهود عيان، أن سبع جيبات عسكرية اقتحمت وسط البلدة، بعد أن أغلقت مداخلها.

وقالت مصادر في جيش الاحتلال، إن مستوطناً (45 عاما) أصيب بجروح عندما ألقى متظاهرون مطرقة على سيارته، أثناء مروره على الشارع العام القريب من مدارس بلدة تقوع.

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قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قرابة 800 مواطن ومواطنة فلسطينية، خلال فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية لعام 2019، والتي امتدت من 22 فبراير حتى ابريل 2019.

واعتبرت الهيئة، أن اعتقال هذا العدد من المواطنين الفلسطينيين يعد تصعيداً إسرائيلياً خطيراً آخر في سياق حملات الأحزاب الإسرائيلية وزعمائها المتطرفين في تحشيد الكراهية والانتقام من الفلسطينيين واعتقالهم وتضييق الخناق عليهم بشكل يومي. الأراضي المحتلة-وكالات

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وزعت طواقم بلدية الاحتلال، أمس، اخطارات هدم لمنشآت سكنية في بلدة العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن طواقم مشتركة من البلدية وشرطة الاحتلال اقتحموا البلدة بعد التمركز والتجمع عند مدخلها الرئيسي، ثم علقوا إخطارات هدم واستدعاءات للبلدية وأوامر هدم إدارية وأوامر للهدم الذاتي على 13 منشأة سكنية، من بينها

بنايات. القدس المحتلة-وكالات