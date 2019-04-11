الوزراء الألماني يوافق على إرسال عشرة رجال من الشرطة والجيش إلى اليمن

وافق مجلس الوزراء الألماني على إرسال عشرة رجال من الشرطة والجيش كحد أقصى إلى اليمن للمشاركة في بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى الضوء الأخضر في يناير الماضي لتشكيل بعثة المراقبة الأممية التي ستستمر مبدئياً لمدة ستة أشهر.

وينص القرار الذي جرت المصادقة عليه على إرسال 75 مراقباً غير مسلح إلى اليمن.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الهدنة في الحديدة محورية بالنسبة للدخول في عملية سلام سياسية وفرض الهدنة في كافة أنحاء البلاد وتخفيف الكارثة الإنسانية في اليمن، وأضاف: «لذلك فإنه من السليم أن نساهم أيضا بخبراء ألمان في ذلك». برلين - د.ب.أ