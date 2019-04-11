الميليشيا تقتحم منازل نواب في البرلمان بصنعاء

المصدر: عدن - البيان

نفذت ميليشيا الحوثي حملة اقتحامات ونهب لمنازل قيادات في الشرعية، بينها منزل رئيس كتلة الأغلبية في مجلس النواب والمرشح لرئاسة المجلس قبل أيام قليلة من موعد استئناف اجتماعات المجلس في محافظة حضرموت.

وقال سكان ومصادر محلية لـ«البيان»: إن ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل النائب سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي والمرشح لرئاسة البرلمان ومنزل سلطان العتواني عضو مجلس النواب عضو الهيئة الاستشارية للرئيس عبدربه منصورهادي، ومنزل حمود الصوفي الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي، والنواب صالح السنباني، وربيش العليي، وصخر الوجيه.

ووفقاً لما ذكرته المصادر فإن المسلحين الذين يستقلون ست عربات دفع رباعي اقتحموا منزل البركاني في حي عطان، ونهبوا محتوياته كما نشروا مسلحين في محيطه مزودين بالأسلحة الرشاشة، واقتادوا الحراسات إلى جهات غير معروفة.