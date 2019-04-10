رسالة إماراتية سعودية لمجلس الأمن: الحوثي يمنع وصول المعونات

استعرض التحالف العربي والحكومة اليمنية، عبر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، انتهاكات الميليشيا ونهبها المساعدات.

وأشارت الرسالة إلى جني الميليشيا الانقلابية أرباحاً كبيرة، لتحكمهم في تدفق البضائع في المناطق التي يحتلونها، كما قالت إن الحوثيين يمنعون وصول المعونات لليمنيين.

ووثقت الرسالة سرقة الحوثيين لمساعدات الإغاثة الإنسانية، الأمر الذي يمنع دول التحالف من تسليم تبرعات إنسانية خشية استيلاء الحوثيين عليها، وجددت التزام اليمن وتحالف دعم الشرعية بالحل السياسي للنزاع، ودعم مهمة المبعوث الخاص، مارتن غريفيث، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق اتفاق ستوكهولم.

في السياق، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعرقل اتفاق السويد.

وشدد معاليه في تغريدة على «تويتر» على التزام التحالف العربي بالعملية السياسية في اليمن، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وكتب: «تقع على عاتق الحوثيين في الوقت الراهن مسؤولية إنهاء عرقلتهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، واحترام التزاماتهم المتعلقة بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين».

في صنعاء، أنهى المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، زيارة التقى خلالها زعيم الميليشيا من دون الإعلان عن أي نتائج بشأن تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة. عدن ـ البيان، وكالات

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