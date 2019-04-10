أبوظبي تستضيف مهرجان منظمة التعاون الإسلامي

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف مدينة أبوظبي، عاصمة التسامح والتعددية الثقافية، النسخة الثانية من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2019 بمشاركة مجموعة من الدول الإسلامية تحت شعار «أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح».

ويهدف المهرجان إلى التأكيد على رسالة وتعاليم الإسلام السامية في التقريب بين ثقافات العالم المختلفة بصرف النظر عن الدين والعرق والجنس. كما يساهم المهرجان في زيادة الوعي العالمي بالثقافة الإسلامية، ودور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التنوع الثقافي وإبراز عناصر التراث والفن والموسيقى والمواهب وتنوّع المطبخ الإسلامي.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية المهرجان في مد جسور التواصل مع الثقافات المختلفة، ونقل صورة واقعية عن قيم الإسلام، مشيراً إلى أن نسخة أبوظبي تهدف للاستمرار في التعريف بشعوب وعادات وتقاليد الدول الإسلامية.

ويتوسط جناح فلسطين أرض المهرجان في تأكيد على أهمية الشأن الفلسطيني في قلب قضايا العالم الإسلامي، ومكانة فلسطين كمكون أساسي للهوية الإسلامية.