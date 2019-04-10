المصدر: غزة - وكالات

قال الناطق باسم كتائب القسام، «أبو عبيدة»، إن قيادة القسام أعطت توجيهات «لوحدة الظل»، بالضغط على الأسرى الإسرائيليين لديها. وشدد «أبو عبيدة» في تغريدة له عبر تطبيق تلجرام: «وأمام ما يعانيه أسرانا من بطش المحتل وغطرسته، فقد أعطت قيادة القسام توجيهاً لوحدة الظل بالضغط على أسرى العدو؛ معاملة بالمثل وانتصاراً لأسرانا الأبطال».

ووجه أبو عبيدة رسالة للاحتلال، أكد فيها أن المعاملة التي تلقاها الجندي جلعاد شاليط لدى المقاومة والتي يعلمها العدو جيداً، لن تتكرر مع ما لدى القسام من أسرى أمام استمراره في التنكيل بالأسرى وذويهم. ووجه الناطق التحية للأسرى في معركة «الكرامة 2»، وأضاف: «نقول لهم: إننا نحمل همّكم فعلاً لا قولاً، ونضع قضيتكم فوق كل اعتبار».