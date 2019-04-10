هجمات وتفجيرات

المصدر: بيروت، الحسكة - وكالات

قُتل 13 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، أمس، في تفجيرين استهدفا مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش سابقاً في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن «تفجيرين، أحدهما بعبوة ناسفة وآخر بعربة مفخخة، استهدفا شارع النور المكتظ بالمارة وحيث تقع نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية». وأسفر التفجيران عن «مقتل تسعة مدنيين وأربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية»، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة.

وقال أحد سكان مدينة الرقة عبر الهاتف: «تسيطر حالة من الهلع والخوف على المنطقة»، مشيراً إلى أنه رأى «بقعاً من الدماء على الأرض».وتبنى تنظيم داعش، على «تلغرام»، تفجيري الرقة.