الجيش اليمني ينتزع 120 لغماً من قرية الحمراء

المصدر: ■ حجة - وكالات

انتزعت الفرق الهندسية في الجيش اليمني، 120 لغماً وعبوة ناسفة من قرية الحمراء في مديرية مستبأ، بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل دحرها منها. وذكر الجيش اليمني، أن الميليشيا الحوثية كانت زرعت هذه الألغام والعبوات الناسفة، في الطرقات والمناطق السكنية التي تمركزت فيها قبل دحرها منها.

وأكد أن الفرق الهندسية نفذت مسوحات ميدانية على كافة المناطق المحررة في مديرية مستبأ، وتواصل في الوقت ذاته انتزاع كافة شبكات وحقول الألغام المكتشفة من كافة المناطق الأخرى.

وتتعمد الميليشيا زراعة وتفخيخ المناطق التي يتم طردها منها بشبكات وحقول من الألغام وبشكل عشوائي الأمر الذي أودى بحياة عشرات المدنيين.