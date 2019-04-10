الشرعية تحصر استيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن

المصدر: ■ عدن - البيان

أغلقت الشرعية منفذاً رئيسياً لتمويل ميليشيا الحوثي عبر إيران، وحصرت استيراد الوقود عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وهو إجراء دعمته مجموعة الـ19 الراعية للسلام في اليمن.

وأصدرت اللجنة الاقتصادية اليمنية إعلاناً دعت فيه تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى الانضمام إلى آلية تنظيم وضبط تجارة المشتقات النفطية، حيث سيتولى البنك المركزي مهمة فتح الاعتمادات التجارية وبالسعر الموحد، وهو أمر سيؤدي إلى منع طهران من تقديم شحنات نفطية مهربة للميليشيا بأسماء تجارية وهمية، كما أكدت على ذلك تقارير لجنة العقوبات الدولية.

اللجنة حثت جميع التجار بعدم الانجرار وراء دعوات تسييس العمل التجاري والاقتصادي، والابتعاد عن دائرة الاستجابة لأي ضغوط بهذا الاتجاه لما له من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني في اليمن.