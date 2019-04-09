أول تصريح لرئيس الجزائر المؤقت

المصدر: (د ب أ)

تعهد عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر، بـ"إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت"، داعيا إلى " العمل بكل جد واخلاص" و"السعي لتطبيق الدستور".

وقال بن صالح، في كلمة له بعد تعيينه رئيسا مؤقتاً للجزائر بموجب المادة 102 من الدستور"، "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والاسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره".

وأضاف " سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وأني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله".

وتوجه بن صالح، بالشكر إلى الشعب الجزائري المطالب ببناء جزائر جديدة ديمقراطية، مثنياً على دور الجيش ومختلف المؤسسات الأمنية الأخرى.

وكان البرلمان الجزائري انعقد اليوم بغرفتيه وأثبت رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حراك الشارع وتهديدات قيادة الجيش.

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