البرلمان العربي يثمن تخصيص السعودية والإمارات 200 مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اليمني

المصدر: البيان الإلكتروني

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عاليا المبادرة الإنسانية المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار أمريكي في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المساعدات تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيدا على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماما كبيرا.

وأشاد بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للشعب اليمني، والذي وصل خلال الأعوام الأربعة الماضية لما يزيد عن 18 مليار دولار أمريكي، خصوصا في القطاعات الإنسانية ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة ومعيشة الشعب اليمني الشقيق.

وحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة للأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ميليشيا الحوثي لعرقلتها للأعمال الإنسانية المقدمة للشعب اليمني واستيلائها على هذه المساعدات، مشددا على ضرورة الضغط عليها للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين.