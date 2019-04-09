السعودية: إنقاذ 31 بحاراً من سفينة بضائع احترقت في البحر الأحمر

المصدر: وكالات

تمكّن حرس الحدود السعودي (الاثنين)، من إخلاء 31 بحاراً من سفينة بضائع احترقت بالكامل في البحر الأحمر.

وقال حرس الحدود في بيان إنه تلقى بلاغاً عن احتراق سفينة تحمل علم بنما غرب جزيرة فرسان بمسافة 60 ميلا بحريا باتجاه 228 درجة، حيث قامت الفرق المعنية بتقديم المساعدة اللازمة وإخلاء الطاقم بشكل فوري دون أي إصابات وعددهم 31 بحاراً ، 27 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية السودانية، حيث وصلوا لميناء جازان، وجرى الاطمئنان على صحتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف أنه تم تمرير المعلومات للجهات ذات الاختصاص لمتابعة الحالة البيئية ومراقبة حركة التلوث الذي قد ينتج من الحالة الطارئة التي تعرضت لها السفينة، كما تم التنسيق مع المحطات الساحلية وأبراج المواني لبث التحذيرات الملاحية لموقع الحادث لأخذ الحيطة والحذر وتأمين سلامة الممر الملاحي للسفن العابرة.

وأشار البيان إلى أنه "يجري التنسيق حالياً مع مالك السفينة والوكيل الملاحي لاستكمال الإجراءات النظامية وفق الأعراف الدولية المنصوص عليها في حال هجر السفينة خلال تعرضها لأي أضرار".