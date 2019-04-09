الجيش يفكك عبوات ناسفة للحوثيين في الحديدة

المصدر: Ⅶ عدن-الرياض-وكالات

فككت قوات الجيش الوطني، أمس، عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد. فيما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء محاولة تحليقها في سماء منطقة عسير جنوبي المملكة.

خروقات

وكانت ميليشيا الحوثي، زرعت تلك العبوات قبل دحرها على يد أبطال الجيش، في مزارع المواطنين والأحياء السكنية، بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة. كما استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني، في محافظة الحديدة غربي البلاد. وقصفت ميليشيا الحوثي، بمختلف أنواع الأسلحة، مواقع الجيش في مديرية الدريهمي في وقت تواصل قوات الجيش الوطني الالتزام بمضامين الهدنة الإنسانية المعلنة عقب اتفاق استوكهولم. اعتراض

إلى ذلك، تمكن الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة من دون طيار معادية كانت تتجه لمنطقة عسير جنوب غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الناطق الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، القول إن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الطائرة، دون تسجيل أية إصابات أو أضرار.

واعتبر المالكي أن «استمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات من دون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية، وشدد على أن «الميليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة». إلا أنه حذر من أن استمرار هذه الأساليب «سيكون له وسائل ردع حازمة».