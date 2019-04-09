150 معتقلاً فلسطينياً بسجون إسرائيل يبدأون إضراباً مفتوحاً

أعلنت هيئة فلسطينية تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أن ما يقرب من 150 معتقلاً بدؤوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان «قرابة 150 أسيراً فلسطينياً شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام والماء في سجني ريمون والنقب».

وأوضحت الهيئة أن المعتقلين أطلقوا على إضرابهم «معركة الكرامة 2 على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة».

وقالت إن الإضراب بدأ بعد فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، بعد أن استمرت ساعات طويلة في سجن ريمون. رام الله - رويترز