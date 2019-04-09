28 حالة انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين في 3 أشهر

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، أنها رصدت 28 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال الربع الأول ابتداءً من 1 يناير حتى نهاية مارس 2019.

وقالت النقابة في تقرير لها، إنه لايزال هناك 15 صحفياً مختطفاً منهم 14 صحفياً لدى الحوثيين يعيشون أوضاع اختطاف سيئة في سجون الجماعة بصنعاء، ويحرمون من حقهم في التطبيب والرعاية الصحية، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة منذ العام 2015.

وأوضح التقرير، أن النقابة وثقت 4 حالات اعتداء على صحفيين ومنزل أحدهم، و11 حالة محاكمة وتحقيق، ناهيك عن ثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية، وحالتي منع من السفر والزيارة للمعتقلين، إضافة إلى حالة تعذيب وحالة قتل.

وأضافت، أن الحوثيين ارتكبوا 17 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 61 بالمئة، فيما ارتكبت الحكومة بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها 10 حالات بنسبة 36 بالمئة، وارتكبت جهة خاصة حالة واحدة بنسبة 3 بالمئة.

وتوزعت الـ 6 حالة اختطاف واحتجاز للحرية إلى ثلاث حالات إيقاف وحالة واحدة اختطاف، وحالة اعتقال، ارتكبت منها الجهات الحكومية 5 حالات بنسبة 83 بالمئة، فيما ارتكب الحوثيون حالة واحدة بنسبة 17 بالمئة من إجمالي الاختطافات.

وأشار التقرير إلى أن النقابة سجلت 4 حالات اعتداء على صحفيين وعاملين في الإعلام منها 3 حالات طالت صحفيين وحالة واحدة طالت منزل صحفي، بينما ارتكبت الجهات الحكومية 3 حالات اعتداء بنسبة 75 بالمئة من إجمالي الاعتداءات، فيما ارتكبت جماعة الحوثي حالة واحدة بنسبة 25 بالمئة.