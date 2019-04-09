المقدشي يؤكد استمرار جهود إعادة بناء الجيش

المصدر: مأرب- سبأنت

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن الجهود مستمرة لاستكمال عملية بناء الجيش الوطني وإعادة هيكلته وفق أسس علمية ووطنية صحيحة، بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة

وقال الفريق المقدشي خلال ترؤسه، أمس، اجتماعاً بقيادة وأركانات ديوان عام وزارة الدفاع: «سيتم إعادة هيكلة الجيش وإعادة توزيع القوى البشرية وفق أسس علمية، بما يجسد روح الوطن الواحد في كل وحدة عسكرية».

وأضاف: «إن الجيش الوطني المنظم والمنضبط هو الضامن الأساسي للحفاظ على الدولة وعلى سلامة وسيادة الوطن وحماية مكتسباته التي تتجسد في الثورة والجمهورية وصولاً إلى بناء دولة اليمن الاتحادية العادلة».