تأكيدات على ضلوع الحوثي في جريمة صنعاء

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

أكدت مصادر محلية ودولية، أن ميليشيا الحوثي تقف وراء الجريمة التي استهدفت مدرسة للبنات في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها 11 وأصيب العشرات رغم محاولة الميليشيا اتهام التحالف بالحادثة.

وقال بيان وزعته ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، إن 11 شخصاً مدنياً، منهم خمس طالبات، لقوا حتفهم وجرح العشرات من المدنيين، وإن «التسبب في مثل هذا العدد المروّع من القتلى والجرحى عمل عبثي»، في إشارة واضحة إلى انفجار مخزن للذخائر وصناعة المتفجرات بجوار مدرسة الراعي بمديرية شعوب.

وطالبت في بيان صدر عنها ببذل كافة الجهود لفهم الظروف الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه المأساة.

إلى ذلك أكد سكان وناشطون، أن حريقاً شبّ في متجر تستخدمها الميليشيا كمكان لتخزين الأسلحة والمتفجرات بجوار مدرسة الراعي، وأنه وبعد ذلك بدقائق انفجر المخزن، وتطايرت الشظايا وأصابت المدرسة فقتلت 5 من الطالبات كما قتل 6 من المارة.