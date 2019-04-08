مصر: مقتل ضابط وسائقه بهجوم مسلح

المصدر: القاهرة - وكالات

قتل شرطي مصري وسائق أمس في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة في هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة.

وأكدت المصادر أن نقيباً وسائق حافلة صغيرة كانت تقلّه مع شرطيين آخرين قتلا في هجوم بالرصاص استهدف الحافلة التي كانت تقوم بدورية عادية في منطقة النزهة الجديدة بضاحية مصر الجديدة، لافتة إلى أن أجهزة الأمن بدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه «أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون (مدونة بخط اليد) بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم، بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته».

وتابع البيان: «نتج عن ذلك استشهاد النقيب، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له، وكذا قائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية، حيث تُوفي قائد السيارة متأثراً بإصابته، كما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج».