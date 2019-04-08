حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

المصدر: غزة - وكالات

شنّت قوات الاحتلال، فجر أمس، حملة اعتقالات واقتحامات في أنحاء متفرقة بالضفة طالت عشرة فلسطينيين وأحالتهم إلى التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر وصباح أمس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية في قطاع غزة. واستهدفت الزوارق الحربية مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي المزارعين ورعاة الأغنام ومنازلهم، قبالة مناطق شرق خانيونس والبريج جنوب ووسط القطاع، إلى جانب الحدود الشرقية لمدينة غزة.