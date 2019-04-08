المصدر: بغداد - د.ب.أ

صرح مسؤول عراقي بأن الخزين المائي للعراق هذا العام تجاوز 37 مليار متر مكعب، للمرة الأولى منذ 25 عاماً، جراء هطول الأمطار وتدفق السيول القادمة من الأراضي الإيرانية. وقال علي هاشم مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل بوزارة الموارد المائية العراقية، في تصريح لصحيفة «الصباح» نشرته أمس: «لدينا قدرات لاستيعاب المزيد من الموجات الفيضانية القادمة من جراء هطول الأمطار أو السيول أو بفعل ذوبان الجليد، لاستيعابها في خزانات المياه في الثرثار وحديثة والحبانية وغيرها».

وأضاف: «لا يوجد خطر فيضانات في العراق من جراء الزيادة الكبيرة في مخزونات السدود الكبيرة والبحيرات التي سجلت حالات خزن غير مسبوقة في سدود الموصل ودوكان وحمرين والعظيم وسامراء». وقال إن وزارة الموارد المائية «أطلقت كميات من المياه بشكل تدريجي وبمعدل ألف متر مكعب في الثانية لنهر دجلة ولا يوجد خطر للفيضانات ولدينا قدرات لاستقبال الواردات وتمريرها وخزنها للاستفادة منها لاسيما خلال موسم ذوبان الثلوج، وهذه الواردات لم تتحقق خلال 25 عاماً الماضية».

ونجحت السلطات العراقية في استيعاب الكميات الهائلة من المياه المتدفقة من الأراضي الإيرانية ومياه الأمطار وتصريفها بشكل آمن.