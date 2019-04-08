اعتذار أردني

المصدر: عمان - د.ب.أ

اعتذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، عن رفع علم كردستان خلال استقبال الأمير فيصل بن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، أول من أمس.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، في بيان، اعتزاز بلاده بالعلاقات المميزة وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربطه بجمهورية العراق الشقيق، وحرصه على تطوير التعاون والتنسيق في شتى المجالات وبما ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

وشدد سفيان القضاة على موقف الأردن الثابت في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، مشدداً على أن العراق الذي حقق نصراً تاريخياً على العصابات الإرهابية بتضحيات جسام هو ركن أساس من أركان استقرار المنطقة.

وعبر الناطق عن اعتزاز المملكة بعلاقاتها مع جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق في إطار الدولة العراقية الموحدة.

وأشار الناطق إلى أن وضع علم إقليم كردستان العراق من دون العلم العراقي كان خطأ بروتوكولياً فردياً غير مقصود.