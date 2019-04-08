المصدر: الكويت- د.ب.أ

أكد السفير المغربي لدى الكويت جعفر حكيم أهمية اجتماع اللجنة العليا الكويتية المغربية وسط تطلعات كبيرة نحو المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. ونقلت صحيفة «السياسة» الكويتية في عددها أمس، عن الحكيم قوله: إن هذه الدورة تتضمن إبرام ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في إطار توطيد العلاقات، مشيراً إلى أن انتظام اجتماعات هذه اللجنة العليا دليل على الحرص المشترك لتفعيل العمل الثنائي والدفع به إلى آفاق أوسع.

وبدأت في الكويت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة الكويتية المغربية، التي تعقد دورتها التاسعة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطة.