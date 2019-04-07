غوتيريس يزور مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الأردن

المصدر: عمّان- أ.ف.ب

زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين شمالي عمّان، الذي يعد من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، حيث يعيش نحو 120 ألف لاجئ فلسطيني مسجل.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن غوتيريس، التقى خلال الزيارة بالعاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبالمنتفعين من خدماتها. وزار غوتيريس إحدى مدارس المخيم، التي تديرها الأونروا، والتقى طلاباً يدرسون العلوم وحقوق الإنسان.

وأكد على «أهمية مواصلة تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للملايين من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا».