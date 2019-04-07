المغرب يرد على واشنطن: لدينا نجاعة استباقية ضد الإرهاب

المصدر: الرباط - وكالات

ردت الحكومة المغربية على تحذير وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص إمكانية وقوع هجمات وشيكة في المغرب، مؤكدة أن المملكة تمتلك نجاعة أمنية استباقية لتفكيك «الخلايا الإرهابية».

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن «الاستراتيجية المغربية أثبتت فعاليتها وقوتها وتميزها على مستوى صيانة استقرار المغرب والتصدي للمخاطر الإرهابية والتعاطي الاستباقي لمختلف التهديدات».

وأضاف المسؤول الحكومي في مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن «المغرب يتوفر على سياسة تواصلية تواكب هذه الاستراتيجية الأمنية».

وحذرت الخارجية الأمريكية في تحديث جديد على موقعها الإلكتروني الرسمي، من أن «الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لتنفيذ هجمات في المملكة»، مضيفة أن «الإرهابيين قد يهاجمون من دون سابق إنذار، أو يستهدفون المواقع السياحية ومناطق النقل والتسوق والمراكز التجارية والمنشآت الحكومية المحلية في المغرب».

ونقلت جريدة «هيسبريس» المغربية عن مصادر في القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء قولها إنه تم «رفع مستوى التهديد الحالي إلى الدرجة الثانية باعتبار الأعمال الإرهابية التي ارتكبت بعد المراجعة الأمنية السابقة».