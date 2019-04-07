برلمان الجزائر يجتمع الثلاثاء لبحث استقالة بوتفليقة

المصدر: الجزائر - وكالات

يجتمع نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة في الجزائر، بعد غد الثلاثاء، في قصر الأمم لإضفاء الطابع الرسمي على شغور منصب رئيس الجمهورية، حسب ما أفادت به مصادر برلمانية أشارت إلى أن الاجتماع سيبحث استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

في الأثناء، أكدت اللجنة المركزية لحزب العمال الجزائري بعد اجتماعات عقدتها اليومين الماضيين، قرار المكتب السياسي القاضي باستقالة الكتلة البرلمانية للحزب بصفة لا رجعة فيها. وأبدت اللجنة المركزية للحزب في بيان لها أمس، رفضها لمحاولة الالتفاف على الحراك الشعبي والانقلاب على السيادة الشعبية.

وجاء في نص البيان الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للحزب: «اللجنة المركزية لحزب العمال المجتمعة يومي 5 و6 أبريل 2019 تؤكد قرار المكتب السياسي القاضي باستقالة الكتلة البرلمانية للحزب بصفة لا رجعة فيها، وترفض بذلك أي مشاركة بأي شكل من الأشكال في الالتفاف على الثورة عن طريق انقلاب ضد السيادة الشعبية عن طريق البرلمان الفاقد للشرعية».