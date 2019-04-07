لبنان يعرب عن مخاوفه من توطين اللاجئين السوريين

المصدر: بيروت - وكالات

أعرب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، خلال جولة له في بيروت، عن مخاوفه من توطين النازحين السوريين في لبنان.

وقال الوزير باسيل: «خوفنا الحقيقي في موضوع النازحين هو التوطين وتهجير السكان الأصليين، ولا حجة لعدم مواجهة هذه الظاهرة إنسانياً ووطنياً».

وأضاف: «هناك من يمارس صلاحياته ليضغط على المحافظين والبلديات والناس لتثبيت النزوح، ونشجع كل من له صلاحية وفق القانون أن يمارسها».

وتحدث عن الواقع الخدمي في بيروت، بالقول: «بيروت ليست مطالبة بالتفكير في الأمور البسيطة كالطرقات والأنفاق، وإنما في الأمور الأهم من ذلك، كمحطات القطار أو المترو التي نراها في أوروبا»، معتبراً في الوقت نفسه أن «الوحدة تعزز الإنماء الجامع والمتوازن الذي يتحقق من خلال اللامركزية الإدارية».