الشرعية تستعيد «الحصن» الاستراتيجي شمال الضالع

المصدر: عدن - البيان

كشفت قوات الشرعية حصيلة العمليات التي تخوضها في الضالع ضد هجوم كبير شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث استكملت المقاومة المشتركة استعادة جبل الحصن الاستراتيجي والمرتفعات المجاورة، كما قامت بتأمين مرتفعات تقع في محافظة إب.

وذكر بلاغ عسكري وزعته ألوية العمالقة أنها وقوات الحزام الأمني والمقاومة خاضت معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في جبهة مريس شمال الضالع، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، علاوة على تدمير عتادهم العسكري، وتمكنت خلالها من السيطرة جبل حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة له والواقعة شمال منطقة مريس بعد تمهيد مدفعي كثيف.

وحسب المصادر لقي أكثر من 80 من ميليشيا الحوثي مصرعهم في المواجهات، في حين دمرت مدفعية ألوية العمالقة عدداً كبيراً من عتاد الميليشيا، بينها 3 عربات نقل عسكري تحمل أفراداً وتعزيزات للميليشيا، كما تم تدمير وإعطاب دبابة وعربة عسكرية، كما استهدفت مدفعية العمالقة مخزناً للذخائر والأسلحة وإحراقه بشكل كامل.

وفي جبهة العود المجاورة لجبهة مريس، حققت قوات الشرعية والمقاومة المشتركة انتصارات نوعية وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، أن القوات الحكومية مسنودة بوحدات نوعية من المقاومة المشتركة العاملة في الساحل الغربي خاضت معارك عنيفة تكللت بتطهير وتأمين مواقع مهمة، على رأسها موقعا «حيازة» و«موجر»، وفك الحصار على جبل العود الاستراتيجي وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة، حيث قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا وتم تدمير آليات وذخائر.

وذكر المصدر أن الهجوم شكل ضربة موجعة للميليشيا الحوثية التي كانت تحاول التوغل من جهة حيازة ونجاد وضوس وتبة اللهبي وجبل ستر والمنجدة وجبل بصم لتأمين المواقع التي احتلتها مؤخراً.

ولفت المصدر إلى أن الميليشيا الحوثية أُجبرت على الفرار من المواقع المستهدفة مخلفة وراءها عدداً من الجثث لعناصرها في مناطق الاشتباك، فيما تمركز أبطال القوات الحكومية والمقاومة المشتركة في المواقع المحررة بمعنويات عالية.

وأضاف أن القوات الحكومية والمقاومة المشتركة استعادت أسلحة وذخائر كانت الميليشيا نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.

في الأثناء، أفادت قناة «العربية» بمقتل 30 حوثياً في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب صنعاء. ووقعت العملية الفاشلة في ضاحية «حِزيَز» جنوب صنعاء. وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان.

وقالت المصادر إن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها الميليشيا في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.