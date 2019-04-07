الحكومة تبحث إقرار آلية لأسعار السلع

المصدر: عدن - سبأنت

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك المركزي اليمني والتجار للمساهمة في إقرار آلية لأسعار السلع وإيصال الغذاء لكل المواطنين بمختلف أرجاء محافظات الجمهورية دون استثناء.

ونوّه عبدالملك خلال لقائه عدداً من المسؤولين في عدن، بالأهمية التي تشكلها عوامل الوديعة السعودية بقيمة مليوني دولار والإيرادات في تأسيس مركز مالي قوي يساهم في تأمين الاقتصاد الوطني، وتوفير الأمن الغذائي، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتقها على أكمل وجه. وقال، إن الحكومة تتقبل بصدر رحب مقترحات الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية المفتوحة عبر البنك المركزي اليمني، وتقدر الضغوط التي تواجه التجار والظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الجميع لمواجهة كافة الصعوبات والتغلب عليها.

وأضاف: «يجب أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول القابلة للتطبيق، وخلق الظروف الملائمة للمنافسة الشريفة بين كافة التجار، باعتبار المنافسة هي أساس المحافظة على الأسعار، كون استقرار أسعار السلع وصرف العملات لفترة من الزمن سيكون له أثر إيجابي على تحديد واستقرار أسعار السلع الأساسية».