تظاهرة حاشدة في تعز للمطالبة باستكمال التحرير

المصدر: تعز - وكالات

شهدت مدينة تعز اليمنية، تظاهرة حاشدة نظمها حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، للمطالبة بتوحيد الصفوف لاستكمال تحرير محافظة تعز من ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وجابت التظاهرة شوارع المدينة وصولاً إلى مقر المحافظة، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتوحيد صفوف قوات الجيش، ومعالجة الاختلالات في المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز. وأكد المتظاهرون رفض تشكيلات حزبية مسلحة في المدينة التي تعاني من حصار خانق من قبل المتمردين الحوثيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوضع نهاية لمسلسل الانفلات الأمني في المدينة، مطالبين بتشكيل لجنة من ضباط مهنيين أكفاء تعمل على إعادة هيكلة وترتيب وضع القوات المسلحة والأمن. وطالبت التظاهرات بإقالة ومحاسبة المتواطئين مع مرتكبي جرائم القتل والنهب ومصادري إيرادات الدولة في تعز.