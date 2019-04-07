الجيش الليبي يتقدم في طرابلس

المصدر: عواصم- وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر تقدمه على عدة محاور في العاصمة طرابلس، كما فرض حظراً للطيران على غرب البلاد، بعدما شنّت 4 طائرات غارات جوية على العزيزية، ودعت مجموعة السبع الدولية لوقف التصعيد في ليبيا، في حين حذرت موسكو والقاهرة من التدخل الخارجي وفرض «مواعيد مصطنعة» على الليبيين، الذين عليهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. وبحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، الليلة الماضية، خطة تأمين طرابلس والمنطقة الغربية بعد انتهاء العمليات العسكرية، خلال اجتماع موسّع بمقر القيادة العامة للجيش، حضره رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، ورئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

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