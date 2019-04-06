مجلة أمريكية: ترامب يدعم السيسي كحليف رئيسي في المنطقة

أكدت مجلة بوليتيكو الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدعم نظيره المصري عبدالفتاح السيسي كحليف رئيسي بالمنطقة، مشيرة إلى أن مصر هي واحدة من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومنذ عام 1980، تلقت القاهرة 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية.

وأوضحت المجلة أن زيارة السيسي لواشنطن ولقاءه مع ترامب، الثلاثاء المقبل، يأتي في إطار علاقات ودية تجمع ترامب مع السيسي، حيث إنه منذ توليه منصبه يقوم بتبادل عام للثناء مع الزعيم المصري، مضيفة: لقد تبنى ترامب السيسي كحليف يمكنه دعم الاستقرار بالشرق الأوسط، خاصة في معركته ضد الإرهاب في المنطقة.

وأضاف التقرير أن ترامب يشيد من حين لآخر بالرئيس المصري، من حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخر تغريدة في شهر يناير قال فيها إنه متحمس لرؤية السيسي، وهو ينقل بلده إلى مستقبل أكثر شمولًا.

أشارت المجلة إلى التبادلات الودية بين الرئيسين، وقد زار السيسي آخر مرة البيت الأبيض، في أبريل 2017، عندما أشاد ترامب بالزعيم المصري، وقال عنه إنه قام «بعمل رائع».

ومطلع أبريل الجاري أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستضيف السيسي الثلاثاء المقبل لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وسيبحث الرئيسان «البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب»، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي، و«الدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي».

من جهتها أشادت إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي ، بالسيسي ، مؤكدة على تشجعه ودعمها لإصلاحاته.

وقالت إيفانكا، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي، على تويتر: «ألقى الرئيس المصري خطابًا مهمًا في نهاية الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحن نشجع وندعم هذه الإصلاحات، ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود».

وكان السيسي أعلن خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، وكذلك زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيهاً، ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه..