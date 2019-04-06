83 جريحاً بجمعة «انتصار الكرامة» في غزة

المصدر: غزة- وكالات

أصيب 83 فلسطينياً عند السياج العنصري الفاصل في غزة، أمس، إثر قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تنطلق في كافة مخيمات العودة على امتداد الحدود الشرقية للقطاع.

فيما كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر فبراير الماضي 2019، قرابة 6 آلاف طفل تعرض 98% منهم لعمليات تعذيب نفسية وجسدية.

مسيرات

وشاركت الجماهير الفلسطينية في فعاليات الـ53 بعنوان «انتصار الكرامة»، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة: أن عدد الإصابات وصلت إلى 83 إصابة بجروح مختلفة بينهم شاب بقنبلة غاز بالصدر شرق مدينة غزة، وإصابة آخر شرق البريج بطلق ناري في القدم. وفي شرق غزة حاصرت قوات الاحتلال عدداً من الشبان، وأطلقت عليهم غاز أحمر اللون، وأطلقت النار بشكل مباشر تجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بجراح مختلفة، وقال ضابط اسعاف ان قوات الاحتلال تستخدم نوعا جديدا من قنابل الغاز نشاهده لاول مرة منذ بدء المسيرات شرق غزة قبل عام (غاز اعصاب) ويصيب بالغثيان والهيجان.

اعتقالات

إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 2015 وحتى نهاية فبراير الماضي ، قرابة 6 آلاف طفل تعرض 98% منهم لعمليات تعذيب نفسية وجسدية، وكانت ذروتها في شهر أكتوبر عام 2015 مع بداية الهبة الشعبية، حيث أُصيب العشرات منهم برصاص الاحتلال قبل عملية اعتقالهم.