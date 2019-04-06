الجامعة العربية تطالب الأطراف الليبية بضبط النفس

المصدر: القاهرة - وكالات

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأطراف الليبية إلى «ضبط النفس والقيام على الفور بخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي ».

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي، إن أبو الغيط «تابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة وما صاحبها من تجدد للقتال والاشتباكات المسلحة التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الذي كان فيه المجتمع الدولي يركز جهوده على مرافقة الأشقاء الليبيين من أجل الانخراط بجدية في العملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة لعقد الملتقى الوطني في غدامس، والتوصل إلى توافق وطني».